Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает официальный сайт Кремля.
Стороны отметили успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором приняла участие российская делегация. Также Путин и Мирзиёев обсудили вопросы практической реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов.
В сообщении отмечается, что президент Узбекистана поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником — Днем России.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Мирзиёева состоялся 3 мая. Тогда главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
Также Мирзиёев участвовал в мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте РБК в Telegram.
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов