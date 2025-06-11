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Политика ,  
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Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает официальный сайт Кремля.

Стороны отметили успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором приняла участие российская делегация. Также Путин и Мирзиёев обсудили вопросы практической реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов.

В сообщении отмечается, что президент Узбекистана поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником — Днем России.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Предыдущий телефонный разговор Путина и Мирзиёева состоялся 3 мая. Тогда главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Также Мирзиёев участвовал в мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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