В Красноярске между мигрантами произошла массовая драка со стрельбой
В Красноярске полиция возбудила уголовное дело после массовой драки со стрельбой, сообщило региональное управление МВД на своей странице во «ВКонтакте».
По данным ведомства, компания натурализованных и иностранных граждан подралась поздно вечером 16 февраля в Советском районе города. Участников драки доставили в полицию и допросили. У них изъяли пневматический пистолет.
Дело по статье о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 Уголовного кодекса) возбудили против двоих задержанных. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет. Еще троих задержанных привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).
В МВД отметили, что сотрудники ведомства проверяют, нет ли основания для лишения российского паспорта натурализованных граждан, участвовавших в драке. Кроме того, проверка проводится и в отношении иностранцев, правоохранители выясняют законность их пребывания в России «с целью их дальнейшего выдворения».
Натурализация — процесс приема в гражданство иностранца по его добровольному желанию. Для получения гражданства России таким способом необходимо быть старше 18 лет, постоянно проживать в стране не менее пяти лет, иметь законные источники дохода, соблюдать российскую Конституцию и законы, а также владеть русским языком на базовом уровне.
На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые опубликовало МВД, видно, что в драке участвовало около десяти человек. Потасовка произошла в одном из дворов на улице Авиаторов.
В конце августа 2024 года драка с участием мигрантов произошла на юго-востоке Москвы. В полицию после этого были доставлены 23 иностранных гражданина. По факту инцидента возбудили уголовное дело о хулиганстве, в отношении участников драки также составили протоколы об административном нарушении.
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