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Общество ,  
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Организаторы «Интервидения» заявили об участии в конкурсе артистов из США

Фото: Тая Овод / Shutterstock
Фото: Тая Овод / Shutterstock

Представители США станут участниками международного песенного конкурса «Интервидение-2025», сообщили организаторы конкурса РБК.

«Действительно, США подтвердили участие в «Интервидении», — сказали РБК в пресс-службе конкурса.

Конкурс «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября в Москве. Россию на нем будет представлять певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Ранее ТАСС сообщил, что Сербию на конкурсе будут представлять певец Слободан Тркуля и музыкальная группа Balkanopolis.

Согласно официальному сайту «Интервидения», от Белоруссии на конкурсе будет участвовать певица Настя Кравченко, Киргизию представит группа Nomad, а от Венесуэлы выступит певец Омар Оседо.

«Интервидение» — это музыкальный конкурс, который с конца 1960-х до начала 1980-х годов проводили европейские страны социалистического лагеря по аналогии с «Евровидением», музыкальной премией Европейского вещательного союза.

При этом принять участие в нем могли государства со всего мира, в тем числе Канада, Испания, Португалия и Марокко.

Shaman представит Россию на «Интервидении»
Общество
Ярослав Дронов

Начиная с 1990-х годов Россия и прочие страны, участвовавшие в «Интервидении», начали присылать своих представителей на конкурс «Евровидение». В феврале 2022 года организаторы конкурса запретили участие России.

В феврале 2025 года Владимир Путин издал указ о возрождении «Интервидения». Председателем организационного комитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательного совета — первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

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Евгений Вахляев, Елена Степанова Елена Степанова
Конкурс музыка США Россия
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