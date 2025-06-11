Соратник Тунберг рассказал о жестоком обращении с ней израильтян

Грета Тунберг (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Израильские пограничники жестоко обращались с Гретой Тунберг и другими членам коалиции «Флотилия свободы» после задержания судна Madleen, на котором активисты направлялись с гуманитарной помощью в Газу. Об этом телеканалу BFMTV сообщил по возвращении домой французский врач Батиста Андре, находившийся на борту судна вместе с Тунберг.

По словам медика, израильские силовики отпускали шутки в адрес задержанных, не давали пить и есть. Также силовики намеренно лишали людей сна, а именно включали громко музыку, если кто-то пытался заснуть.

«У меня нет юридической квалификации, чтобы определить, что произошло, но имели место факты жестокого обращения», — приводит телеканал слова свидетеля.

В начале июня участники коалиции «Флотилия свободы» на судне Madleen вышли из порта Сицилии в сторону сектора Газа. На борту находились 12 человек. Они везли палестинцам детское питание, средства гигиены и наборы для опреснения воды.

В ночь на 9 июня израильские пограничники взяли Madleen под контроль и развернули судно в сторону Израиля. МИД страны заявил, что миссия нарушает морскую блокаду, которую страна установила против движения ХАМАС, и назвал Madleen «яхтой для селфи». Всех активистов власти собирались депортировать на родину.

22-летняя Тунберг опубликовала видео, в котором заявила о своем похищении. Похожие ролики записали и остальные члены «Флотилии свободы» из Турции, Испании, Франции, Нидерландов. В ночь на 11 июня самолет доставил Тунберг из Израиля в Швецию.