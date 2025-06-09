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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении в международных водах

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении в международных водах
Video

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении, после того как израильские военные взяли под контроль направлявшееся в сектор Газа судно Madleen. Ее видеообращение опубликовано в телеграм-канале коалиции «Флотилия свободы», члены которой пытались доставить в анклав гуманитарную помощь.

«Нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, которые поддерживают Израиль. Я призываю мою семью, друзей и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и остальных как можно скорее», — сказала Тунберг.

Аналогичные видео записали другие члены «Флотилии свободы» из Турции, Испании, Франции, Нидерландов.

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Команда судна Madleen

В начале июня участники коалиции «Флотилия свободы» на судне Madleen вышли из порта Сицилии, чтобы добраться до сектора Газа. На борту находятся 12 человек, в том числе Тунберг. Активисты хотели доставить в анклав гумпомощь с детским питанием, средствами гигиены для женщин, едой и наборами для опреснения воды.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание не допустить «флотилию Греты Тунберг» к берегам сектора Газа.

В ночь на 9 июня израильские военные взяли судно под контроль. Madleen развернули в сторону Израиля, МИД страны пообещал отправить активистов в родные страны. Дипломаты отметили, что команда Тунберг пыталась «устроить провокацию» для «привлечения внимания».

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Теги
Дарья Беспалько
Грета Тунберг Израиль сектор Газа
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