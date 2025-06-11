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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Как пишет издание, в стокгольмском аэропорту Арланда ее встретили аплодисментами участники акции с палестинскими флагами.

На вопрос журналистов о самочувствии 22-летняя активистка заявила, что обеспокоена событиями и напомнила о рисках, связанных с участием в акции на лодке у побережья Газы, на которой Тунберг в составе коалиции «Флотилия свободы» намеревалась добраться до сектора Газа для доставки гуманитарной помощи.

Комментируя свой перелет, Тунберг отметила: «Именно они посадили меня в самолет», имея в виду израильские власти.

В ответ на вопросы о целесообразности поездки Тунберг подчеркнула, что цель миссии заключалась в привлечении внимания к ситуации в регионе.

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Грета Тунберг

Экоактивистку депортировали из Израиля днем ранее, 10 июня, после задержания в Средиземном море.

Тунберг участвовала в миссии коалиции «Флотилия свободы», члены которой в начале июня вышли с Сицилии на судне Madleen с целью доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. На борту находились 12 человек, включая активистку. В ночь на 9 июня судно было перехвачено израильским морским спецназом.

МИД Израиля назвал судно «яхтой для селфи» и заявил, что все пассажиры были доставлены в аэропорт Бен-Гурион для последующей депортации. Тем, кто отказался подписывать документы, пригрозили судебным разбирательством.

Участники флотилии обвиняют Израиль в нарушении международного права, ссылаясь на ограничения доступа в Газу. Власти страны настаивают, что попытки прорвать морскую блокаду рассматриваются как поддержка ХАМАС.

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Плугина Ирина
Грета Тунберг Швеция Израиль депортация
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