Чернышенко пообещал подумать над льготами для проезда в детские лагеря

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правительство России проработает возможность предоставления льготного проезда в детские лагеря для многодетных семей, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Госдуме. Прямая трансляция выступления опубликована на сайте Госдумы.

Чернышенко попросил включить этот вопрос в итоговое постановление по итогам встречи.

«Что касается поддержки всех многодетных семей в части обеспечения льготного проезда до лагеря, я тоже прошу отразить этот вопрос в постановлении по итогам правительственного часа, и мы оперативно с Минтрансом проработаем этот вопрос», — сказал он.

В октябре 2024 года о нехватке детских загородных лагерей в России заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме этого, он отметил и другие проблемы: отсутствие единых программ воспитания, нелегальный сектор частных лагерей, ветхая инфраструктура лагерей, отсутствие единого закона о детском отдыхе.

«Доступность лагерей проблематична. Стоимость отдыха высокая. Речь идет именно о стационарных лагерях, а не о пришкольных площадках. Мы понимаем, что такая возможность в школах есть, но дети должны отдыхать в стационарных лагерях, загородных, чтобы были полноценный отдых и оздоровление», — прокомментировал тогда выступление министра председатель Госдумы Вячеслав Володин.