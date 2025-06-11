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Политика ,  
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Чернышенко анонсировал в Думе создание системы распорядка дня школьников

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России планируют создать систему, которая поможет правильно выстраивать распорядок дня школьников с учетом всех видов учебной и внеурочной нагрузки, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Госдуме. Видеозапись заседания опубликована на сайте Госдумы.

По словам Чернышенко, новая модель позволит учитывать все основные активности ребенка, включая школьные уроки и секции.

«Нам нужна система формирования распорядка дня школьника, которая будет учитывать и время занятия в школе, для этого унифицированное расписание мы вводим, продленку, время на дополнительные секции, включая спорт и, конечно, подготовку домашнего задания. День ребенка должен быть сбалансирован так же, как и его питание. Это очень важно, и мы готовим предложение», — сказал он.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
С сентября 2025 года в российских школах начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания.

Ограничения установлены в рамках федеральных образовательных программ, утвержденных новым законом. Документ также закрепляет календарно-урочное планирование и количество контрольных и проверочных работ.

«Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников. Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

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Дмитрий Чернышенко
политик, вице-премьер России
20 сентября 1968 года
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