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Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правительство, предложили начать переговоры с Россией, сообщил журнал Stern.

В документе под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание», который называют «манифестом», ряд социал-демократов требуют немедленного изменения внешней и оборонной политики Германии.

Авторы документа призывают к переговорам с Россией в качестве альтернативы наращиванию военного потенциала бундесвера, которое запланировал министр обороны Борис Писториус. Кроме того, они призывают прекратить развертывание новых американских ракет средней дальности и заявляют, что цель НАТО по увеличению военных расходов до 5% ВВП является «иррациональной».

«В Германии и большинстве европейских стран преобладают силы, которые видят будущее в стратегии военной конфронтации и в трате сотен миллиардов евро на перевооружение», — говорится в «манифесте».

«Вместо того, чтобы связать необходимую обороноспособность с политикой контроля над вооружениями и разоружения в целях достижения общей безопасности и взаимной готовности к миру, на первый план выдвигаются принуждение к постоянному росту вооружений и подготовка к якобы неизбежной войне», — подчеркивается в документе.

Как отмечает Stern, позиция, изложенная в «манифесте», противоречит официальной линии федерального правительства и установкам партийного руководства. Документ подписали несколько десятков видных членов партии — в основном, из ее левого крыла.

Социал-демократы призывают к некоторым конкретным мерам, включая сближение с Россией. Они говорят о необходимости «интенсификации дипломатических усилий всех европейских государств».

«Поддержка Украины в ее правах, закрепленных в международном праве, должна быть связана с законными интересами всех в Европе в области безопасности и стабильности. На этой основе должна быть предпринята чрезвычайно сложная попытка возобновить диалог с Россией после прекращения боевых действий», — говорится в документе.



В конце мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия готова обеспечить Украину дальнобойным оружием, а также начать его совместное производство. Он добавил, что Германия стремится обеспечить Вооруженные силы Украины «всеми возможностями». До этого Мерц объявил о снятии ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием по территории России.

На прошедших в феврале парламентских выборах в Германии первое место занял блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС, «Союз») Мерца. СДПГ заняла третье место с 16,4% голосов.