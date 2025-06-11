 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Лондон раскрыл, кто покроет убытки за оставшиеся в России самолеты

Лондон обязал страховщиков покрыть убытки за оставшиеся в России самолеты
Сюжет
Война санкций
Высокий суд Англии и Уэльса обязал страховщиков выплатить компенсацию почти за 150 самолетов, которые остались в России после начала спецоперации
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Страховые компании должны выплатить компенсацию арендодателям и владельцам почти 150 самолетов, оставшихся в России после начала спецоперации на Украине. Это постановил Высокий суд Англии и Уэльса.

«Каждый истец может <...> получить возмещение в отношении своих утраченных воздушных судов и двигателей», — говорится в сообщении. Однако, по словам судьи, лизингодатели могут требовать компенсацию за потерянные самолеты только по своим полисам, которые покрывали военные риски.

Постановление касается 147 самолетов и 16 двигателей. Общая страховка по ним составит $4,5 млрд. Financial Times обратила внимание, что это могут быть самые большие в истории потери, с которыми столкнулся сектор авиационного страхования. Убытки превысили потери после 11 сентября.

Издание пишет, что в 2022 году в России «застряли» более 500 самолетов на сумму около $10 млрд, после этого западным лизингодателям удалось вернуть только часть самолетов.

FT узнала, на что будет нацелен новый пакет санкций ЕС против России
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Тогда президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний России. Эту меру объясняли ответом на «ограничительные меры в отношении российских граждан и юридических лиц», документ приняли «в целях защиты национальных интересов».

В июне 2022 года на тот момент глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что большинство российских авиакомпаний перерегистрировали самолеты из зарубежных реестров в отечественный. По его словам, перевозчики выполняют рейсы в 11 стран, которые гарантировали, что не будут арестовывать самолеты.

После этих событий компании, в том числе AerCap Holdings NV и Dubai Aerospace Enterprise Ltd., подали в суд на страховщиков, таких как AIG и Lloyd's of London. Их обвинили в неспособности покрыть возникшие убытки.

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева
Самолеты лизинг Украина санкции
Материалы по теме
Spiegel назвал два препятствия для санкций против России
Политика
Фицо назвал условие поддержки Словакией 18-го пакета санкций ЕС
Политика
Глава РФПИ объяснил санкции ЕС недовольством сближением России и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Как конвертируемые бонды могут помочь бизнесу в условиях высоких ставокПодписка на РБК, 16:30
Появились кадры передачи тел погибших солдат Украине Политика, 16:29
Бывший замглавы Минтранса получил 8 лет за растрату более ₽423 млн Политика, 16:23
При взрыве газа в жилом доме в Армении погибли четыре человека Общество, 16:20
В Минпросвещения назвали недопустимым переход на электронные учебники Общество, 16:19
Почему при сделках с жильем электронный документ на бумаге недействителен Недвижимость, 16:17
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Мэр Балашихи назвал временным решение по шестиугольной спортплощадке Спорт, 16:14
Цена нефти Brent впервые за полтора месяца превысила $68 за баррель Инвестиции, 16:11
Трамп назвал хорошим четвертый телефонный разговор с Путиным Политика, 16:08
Володин и Роспотребнадзор поспорили о нормативе по жидкому мылу в школах Общество, 16:05
Спрос вырос на треть: сколько стоит жилье на морских курортах в 2025 году Недвижимость, 15:59
Лондон раскрыл, кто покроет убытки за оставшиеся в России самолеты Политика, 15:59
Как цифровые платформы меняют экономику Отрасли, 15:58