Лондон раскрыл, кто покроет убытки за оставшиеся в России самолеты
Страховые компании должны выплатить компенсацию арендодателям и владельцам почти 150 самолетов, оставшихся в России после начала спецоперации на Украине. Это постановил Высокий суд Англии и Уэльса.
«Каждый истец может <...> получить возмещение в отношении своих утраченных воздушных судов и двигателей», — говорится в сообщении. Однако, по словам судьи, лизингодатели могут требовать компенсацию за потерянные самолеты только по своим полисам, которые покрывали военные риски.
Постановление касается 147 самолетов и 16 двигателей. Общая страховка по ним составит $4,5 млрд. Financial Times обратила внимание, что это могут быть самые большие в истории потери, с которыми столкнулся сектор авиационного страхования. Убытки превысили потери после 11 сентября.
Издание пишет, что в 2022 году в России «застряли» более 500 самолетов на сумму около $10 млрд, после этого западным лизингодателям удалось вернуть только часть самолетов.
Тогда президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний России. Эту меру объясняли ответом на «ограничительные меры в отношении российских граждан и юридических лиц», документ приняли «в целях защиты национальных интересов».
В июне 2022 года на тот момент глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что большинство российских авиакомпаний перерегистрировали самолеты из зарубежных реестров в отечественный. По его словам, перевозчики выполняют рейсы в 11 стран, которые гарантировали, что не будут арестовывать самолеты.
После этих событий компании, в том числе AerCap Holdings NV и Dubai Aerospace Enterprise Ltd., подали в суд на страховщиков, таких как AIG и Lloyd's of London. Их обвинили в неспособности покрыть возникшие убытки.
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