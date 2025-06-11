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Политика ,  
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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Кым Чен Ын
Кым Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в преддверии Дня России, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агенство Кореи.

Посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль встретился с сотрудником МИД России и «с почтением передал» поздравительное послание.

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Политика
Ким Чен Ын

В преддверии Нового Года Ким Чен Ын пожелал Путину, «самому близкому другу и товарищу», чтобы 2025 год «стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России будут одолевать неонацистов».

А 9 сентября 2024 года, в годовщину образования КНДР, Путин также направил лидеру КНДР телеграмму с поздравлением. Президент выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и КНДР будут и дальше «планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство» и пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов».

Москва и Пхеньян продолжают развивать двусторонние отношения. В последние годы контакты между Россией и Северной Кореей заметно активизировались.

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Александра Озерова
Владимир Путин Ким Чен Ын поздравление День России
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