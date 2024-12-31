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Военная операция на Украине ,  
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Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом и пожелал «года победы»

Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Новым годом и пожелал года победы
Сюжет
Военная операция на Украине
Ким Чен Ын пожелал Путину — «самому близкому другу и товарищу», — чтобы 2025 год «стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России будут одолевать неонацистов». Российского президента также поздравил Си Цзиньпин

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с Новым годом. Северокорейский лидер пожелал главе государства, чтобы наступающий 2025 год стал «годом победы в войне в XXI веке», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что в 2024 году активно развивались «традиционные корейско-российские дружественные отношения». Он выразил готовность продолжать укреплять стратегическое партнерство между двумя государствами.

«Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы новый, 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России будут одолевать неонацистов и завоевывать великую победу», — сказано в сообщении.

Также северокорейский лидер пожелал Путину успехов в работе, а российскому народу — процветания, благосостояния и счастья.

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Путин в сообщении назван «самым близким другом и товарищем», российская армия — отважной, а народ России — братским.

Российского президента также поздравил лидер Китая Си Цзиньпин. Он передал ему и народу России искренние поздравления и наилучшие пожелания, пишет CCTV. «После трех четвертей века взлетов и падений китайско-российские отношения становятся все более зрелыми и стабильными. <...> Китай и Россия всегда рука об руку движутся вперед, следуя по правильному пути, не формируя союзы, без конфронтации и не действуя против третьих сторон», — сказано в поздравлении.

Си Цзиньпин упомянул о трех встречах с Путиным в минувшем году и активных контактах российских и китайских представителей. По его словам, взаимное доверие и стратегическая координация между Китаем и Россией продолжают переходить на более высокий уровень. В заключение лидер Китая заявил о готовности и дальше укреплять отношения с Россией.

От Путина Си Цзиньпин получил аналогичные поздравления, отмечается в сообщении.

Путин поздравил 36 бывших и действующих политических лидеров с Рождеством и наступающим Новым годом, рассказали накануне в пресс-службе Кремля. Среди тех, кто получил поздравления, есть и Си Цзиньпин, и Ким Чен Ын.

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Ким Чен Ын Владимир Путин Новый год поздравления
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Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
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политик, президент России
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