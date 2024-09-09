Путин в поздравлении Ким Чен Ыну выразил надежду на усиление партнерства

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлением с 76-й годовщиной образования республики, текст телеграммы опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и КНДР будут и дальше «планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство». Он пожелал Ким Чен Ину «крепкого здоровья и успехов», а всем гражданам республики — мира и благополучия.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну. В ней он назвал важной составляющей «всеобъемлющего стратегического партнерства» Москвы и Пхеньяна взаимодействие между партией «Единая Россия» и Трудовой партией Кореи.

С годовщиной лидера КНДР поздравил и председатель Китая Си Цзиньпин. Он напомнил, что в 2024 году отмечается 75-я годовщина установления дипотношений между странами, «год китайско-корейской дружбы».

В новом году Пекин и дальше продолжит «уделять внимание китайско-корейским отношениям на стратегическом уровне», подчеркнул в телеграмме Си Цзиньпин.

В КНДР 9 сентября отмечается 76-летие основания республики. По этому случаю накануне в Пхеньяне прошел торжественный митинг и вечер с участием руководства ТПК и представителей правительства.

В октябре 2023 года Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием дипломатических отношений с КНДР. Он выразил уверенность, что Россия и Северная Корея продолжат наращивать двустороннее взаимодействие в интересах Северо-Восточной Азии.