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Политика ,  
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Суд в Москве заочно приговорил датчанку из ВСУ к 26 годам колонии

Аннабель Йоргенсен
Аннабель Йоргенсен (Фото: СК России)

Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил гражданку Дании Аннабель Йоргенсен к 26 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, передает ТАСС.

Йоргенсен признана виновной в наемничестве, незаконном пересечении государственной границы, контрабанде взрывных устройств и совершении террористического акта. Ее приговорили к 26 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,7 млн руб., хотя гособвинитель запрашивал для нее более строгое наказание.

«Суд признал Аннабель Йоргенсен виновной в совершении ряда преступлений и постановил приговорить к 26 годам колонии общего режима заочно, а также к штрафу в размере 1 млн 700 тыс. руб.», — цитирует агентство постановление суда.

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Аннабель Йоргенсен

По версии следствия, Йоргенсен проходила службу в батальоне территориальной обороны Украины «Арей». В ноябре 2024 года она с другими наемниками пересекла границу России в Суджанском районе Курской области, участвовала в нападении на российских военных и мирных жителей, а также в захвате жилых зданий и железнодорожного вокзала в Судже.

В украинской армии Йоргенсен прослужила с 1 мая по 30 ноября 2024 года, получая «не менее $1 тыс. в месяц». Когда ее подразделение попало в засаду в Курской области и понесло потери, она досрочно расторгла контракт с ВСУ и вернулась в Данию.

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Александра Озерова
военный суд Дания наемничество колония приговор
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