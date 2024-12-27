«Ъ» узнал о военном опыте обвиненной в терроризме наемницы из Дании

Подданная Дании Аннабель Йоргенсен, которую в России обвинили в терроризме и наемничестве, является профессиональным военным. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, до вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) Йоргенсен была солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке.

На Украину датчанка попала через Польшу в начале 2024 года, она прошла боевую подготовку и вступила в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей» 129-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, пишет газета со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Ранее СК возбудил против Йоргенсен дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса — теракт (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205) и наемничество (ч. 3 ст. 359). По первой статье ей грозит до 20 лет заключения, по другой — 15.

По данным следствия, Йоргенсен вместе с другими наемниками из украинских войск в ноябре 2024 года незаконно пересекла российскую границу и вторглась в Курскую область.