Воевавшую в Курской области за ВСУ датчанку попросили осудить на 30 лет
Во 2-м Западном окружном военном суде представитель гособвинения потребовал для датчанки Аннабель Йоргенсен 30-летнего лишения свободы за участие в нападении на Курскую область в составе ВСУ, передает ТАСС из суда.
«Прошу суд назначить Йоргенсен 30 лет колонии общего режима заочно и штраф в размере 2,5 млн руб.», — заявил представитель гособвинения в ходе заседания.
Суд проходит заочно, 28-летняя девушка объявлена в международный розыск.
Ей предъявлены обвинения по ст. 205 (террористический акт), 222 (незаконное ношение оружия), 226.1 (контрабанда взрывных устройств и боеприпасов), 322 (незаконное пересечение государственной границы с применением насилия), 359 (участие наемника в вооруженном конфликте) УК.
Адвокат датчанки Игорь Дюкин в суде говорил, что не согласен с предъявленным его подзащитной обвинением, так как «доказательства ее вины в деле отсутствуют».
По версии следствия, Йоргенсен служила в 7-м отдельном штурмовом батальоне 129-й отдельной бригады сил теробороны ВСУ «Арей». 15 ноября 2024 года она с другими наемниками пересекла границу России в Суджанском районе Курской области, участвовала в нападении на российских военных и мирных жителей, в захвате жилых зданий и железнодорожного вокзала в Судже.
«Коммерсантъ» писал, что в украинской армии Йоргенсен прослужила с 1 мая по 30 ноября 2024 года, получая «не менее $1 тыс. в месяц». Когда ее подразделение попало в засаду в Курской области и понесло потери, она досрочно расторгла контракт с ВСУ и вернулась в Данию.
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