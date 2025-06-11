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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Мужа экс-главы «Новой Голландии» наказали за посты о теракте в «Крокусе»

Мужа экс-главы «Новой Голландии» оштрафовали на 600 тыс. руб. за посты о теракте
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Николай&nbsp;Конашенк
Николай Конашенк (Фото: Дмитрий Селиванов / ТАСС)

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор декоратору Николаю Конашенку, мужу экс-главы парка «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Роксаны Шатуновской, по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса), сообщает «Фонтанка».

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на семь лет, однако судья решил оставить Конашенка на свободе и назначил штраф в 800 тыс. руб. С учетом проведенного подсудимым в СИЗО времени сумму снизили до 600 тыс. руб. Также подсудимому запретили два года администрировать сайты. Во время оглашения приговора судья упомянул, что у дизайнера есть несовершеннолетний ребенок.

Уголовное дело против 41-летнего жителя Петербурга Николая Конашенка возбудили в марте 2024 года из-за его комментарии в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле». В одной из публикаций он задался вопросом, почему был атакован «Крокус», а не Кремль. Мужчину задержали в аэропорту Пулково, когда он собирался вылететь в Ереван. Позже МВД опубликовало кадры с извинениями мужчины.

Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта, они начали стрелять в людей и подожгли здание. Погибли более 140 человек, свыше 180 пострадали. По делу о теракте арестованы более десяти человек, в том числе непосредственные исполнители.

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Политика
Николай Конашенок

После этого супруга Конашенка Роксана Шатуновская покинула пост главы организации, управляющей общественным пространством «Новая Голландия». Высказывания своего мужа она назвала «чудовищными».

В апреле того же года Росфинмониторинг внес Конашенка в реестр экстремистов и террористов.

В мае 2025 года началось рассмотрение уголовного дела по существу. Защита настояла, чтобы судебный процесс проходил в закрытом режиме.

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Теги
Денис Малышев
Санкт-Петербург оправдание терроризма суд Крокус Сити Холл Новая Голландия
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