Директора филиала Россельхозбанка задержали за операции на €2,4 млн

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ФСБ задержала директора орловского филиала Россельхозбанка по подозрению в выводе из банка за рубеж €2,4 млн, сообщили РБК в ведомстве.



По предварительным данным, задержанный был осведомлен о корпоративном конфликте одного из клиентов банка — ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Он поручил подчиненным перевести €2,4 млн по фиктивному контракту в компанию на Сингапуре, хотя таких полномочий у подозреваемого не было. Злоумышленник таким образом вывел деньги за пределы российской юрисдикции, что арбитражный суд счел неправомерным.



Всего из-за операции директора по выводу средств Россельхозбанк потерял 167 млн 715 тыс. руб. (по курсу Центрального банка России в момент перевода). Следствие возбудило против злоумышленника дело по статье о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, подсудимого заключили под стражу.

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