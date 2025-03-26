В Москве через «Пушкинские карты» похитили более 1 млн руб

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Полиция задержала подозреваемых в хищениях на сумму более 1 млн руб. при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Злоумышленники подали заявку от лица киноконцертного зала «Эльдар» в Москве на платформу «PRO.Культура РФ» для участия в программе «Пушкинская карта». Один из соучастников — сотрудник концертной площадки, еще один был заявлен как музыкальный исполнитель.

Затем мошенники начали искать интернет-пользователей в возрасте от 14 до 22 лет с «Пушкинскими картами» с неиспользованным лимитом денежных средств и тех, кто мог оформить эти социальные карты с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей.

«Было обеспечено массовое приобретение с «Пушкинских карт» 321 билета на организуемые участниками преступной группы культурные мероприятия без цели их посещения. При проведении мероприятия соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нем не было», — говорится в сообщении.

Программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 года. В ее рамках школьники, студенты и учащиеся колледжей в возрасте от 14 до 22 лет получают на специальную карту 5 тыс. руб. в год, которые можно потратить на посещение музеев, театров, кинотеатров и других культурных учреждений.

Сумма хищений, по версии следствия, составила более 1 млн руб. бюджетных средств и денежных средств банка.

По данным следствия, злоумышленники разработали план для хищения средств не позднее января 2023 года.

СК возбудил уголовное дело против участников организованной преступной группы по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).