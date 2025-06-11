 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В десяти районах Ростовской области ввели ЧС из-за засухи

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в десяти районах Ростовской области из-за засухи, сообщает пресс-служба главы региона. Он действует с 10 июня.

«Сегодня в части районов области введем режим ЧС по засухе. Это позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить страховые выплаты», — говорится в сообщении.

Предварительно, от засухи пострадали 60 тыс. га посевов из 4,9 млн га возможных. Всего в 2025 году под урожай застраховано более 920 тыс. га посевов.

Речь идет об Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах. Уменьшение запасов влаги в почве в них наблюдался с 18 мая.

«С мая действует режим ЧС по заморозкам, сегодня в части районов области введем режим ЧС по засухе. Это позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить страховые выплаты», — написал накануне губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Накануне режим ЧС ввели также в части  Крыма — на территории городского округа Судак, Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов. Там причиной стали весенние заморозки и их последствия.

В Калмыкии ввели режим ЧС из-за засухи
Общество

В 2024 году 11 июня в Ростовской области так же вводили режим ЧС из-за почвенной засухи. До этого в регионе действовал режим повышенной готовности.

Как сообщал бывший тогда главой региона Василий Голубев, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи предполагалось, что донские аграрии могут потерять до 30% урожая. Холода привели к гибели культур на площади порядка 211 тыс. га. Ущерб, причиненный аграриям, в местном минсельхозе оценили в 3,7 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке

В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео

Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Ростовская область ЧС засуха Юрий Слюсарь
Материалы по теме
В Калмыкии ввели режим ЧС из-за засухи
Общество
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи
Общество
В Гидрометцентре рассказали о засухе на юге России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:17
Маск извинился за свои посты о Трампе Политика, 10:15
Глава нацразведки США заявила об угрозе ядерного уничтожения человечества Политика, 10:07
Захарова заявила о прямом отказе Киева забирать тела своих военных Политика, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Ловушка для бизнесменов: как теперь оспаривать санкции ЕСПодписка на РБК, 10:00
Рябков оценил последствия удара Украины по российским аэродромам Политика, 09:56
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Тень лидера: как детские сценарии становятся управленческими решениямиПодписка на РБК, 09:55
Сборная Мексики уехала из центра Лос-Анджелеса из-за беспорядков Спорт, 09:43
Как взять ИИ в соавторы стратегии: готовые промпты для топ-менеджераПодписка на РБК, 09:40
В Северной Ирландии жгут дома и машины на антимигрантских акциях. Видео Общество, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
В России появились криптодеривативы. Как их использовать инвесторуПодписка на РБК, 09:30
В результате новой атаки БПЛА на Курскую область пострадали три ребенка Политика, 09:28