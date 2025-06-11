В десяти районах Ростовской области ввели ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в десяти районах Ростовской области из-за засухи, сообщает пресс-служба главы региона. Он действует с 10 июня.
«Сегодня в части районов области введем режим ЧС по засухе. Это позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить страховые выплаты», — говорится в сообщении.
Предварительно, от засухи пострадали 60 тыс. га посевов из 4,9 млн га возможных. Всего в 2025 году под урожай застраховано более 920 тыс. га посевов.
Речь идет об Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах. Уменьшение запасов влаги в почве в них наблюдался с 18 мая.
«С мая действует режим ЧС по заморозкам, сегодня в части районов области введем режим ЧС по засухе. Это позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить страховые выплаты», — написал накануне губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Накануне режим ЧС ввели также в части Крыма — на территории городского округа Судак, Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов. Там причиной стали весенние заморозки и их последствия.
В 2024 году 11 июня в Ростовской области так же вводили режим ЧС из-за почвенной засухи. До этого в регионе действовал режим повышенной готовности.
Как сообщал бывший тогда главой региона Василий Голубев, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи предполагалось, что донские аграрии могут потерять до 30% урожая. Холода привели к гибели культур на площади порядка 211 тыс. га. Ущерб, причиненный аграриям, в местном минсельхозе оценили в 3,7 млрд руб.
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