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Общество ,  
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В Калмыкии ввели режим ЧС из-за засухи

В Калмыкии введен режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи, сообщил глава региона Бату Хасиков.

«Считаю, что введение регионального ЧС необходимо», — написал Хасиков в телеграм-канале. По его словам, эта мера позволит минимизировать риски для фермеров.

На территории девяти районных муниципальных образований установилась почвенная засуха, это выявили в ходе обследования, которое поручил провести Хасиков.

Власти Калмыкии вводили режим ЧС в регионе из-за засухи в 2020 году. Тогда она привела к гибели 2,8 млн га пашни, ущерб превысил 1 млрд руб.

В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи
Общество
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Ранее, в начале октября, режим ЧС в сельском хозяйстве ввели в Воронежской области из-за атмосферной и почвенной засухи. Аграрии выполняли посев в сухую почву, из-за этого зерно не набухло и, соответственно, не проросло.

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Теги
Калмыкия режим ЧС засуха Бату Хасиков
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