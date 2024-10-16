В Калмыкии ввели режим ЧС из-за засухи
В Калмыкии введен режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи, сообщил глава региона Бату Хасиков.
«Считаю, что введение регионального ЧС необходимо», — написал Хасиков в телеграм-канале. По его словам, эта мера позволит минимизировать риски для фермеров.
На территории девяти районных муниципальных образований установилась почвенная засуха, это выявили в ходе обследования, которое поручил провести Хасиков.
Власти Калмыкии вводили режим ЧС в регионе из-за засухи в 2020 году. Тогда она привела к гибели 2,8 млн га пашни, ущерб превысил 1 млрд руб.
Ранее, в начале октября, режим ЧС в сельском хозяйстве ввели в Воронежской области из-за атмосферной и почвенной засухи. Аграрии выполняли посев в сухую почву, из-за этого зерно не набухло и, соответственно, не проросло.
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