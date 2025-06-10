В пяти районах Крыма ввели режим ЧС из-за майских заморозков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В пяти районах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за гибели сельскохозяйственных культур при майских заморозках, сообщил глава республики Сергей Аксенов.



Весной Министерство сельского хозяйства Крыма сообщило о заморозках в регионе. В результате пострадали урожаи, а в республике ввели режим ЧС.

«В связи с прохождением на территории Республики Крым в апреле — мае 2025 года комплекса опасных метеорологических явлений принято решение отнести сложившуюся в указанное время ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал Аксенов.



В зону ЧС, как следует из указа, включили городской округ Судак, а также Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский районы. Минсельхозу поручили ликвидировать последствия ЧС, а главам муниципальных администраций — обеспечить выполнение предпринятых ведомством мер.