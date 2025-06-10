В пяти районах Крыма ввели режим ЧС из-за майских заморозков
В пяти районах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за гибели сельскохозяйственных культур при майских заморозках, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Весной Министерство сельского хозяйства Крыма сообщило о заморозках в регионе. В результате пострадали урожаи, а в республике ввели режим ЧС.
«В связи с прохождением на территории Республики Крым в апреле — мае 2025 года комплекса опасных метеорологических явлений принято решение отнести сложившуюся в указанное время ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал Аксенов.
В зону ЧС, как следует из указа, включили городской округ Судак, а также Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский и Первомайский районы. Минсельхозу поручили ликвидировать последствия ЧС, а главам муниципальных администраций — обеспечить выполнение предпринятых ведомством мер.
В апреле на полуострове объявили штормовое предупреждение, в отдельных районах ударили заморозки. В том же месяце глава Союза садоводов России в Крыму сообщила, что регионы на юге и в Центральной России могут лишиться до 40% урожая фруктов из-за заморозков.
Уже в мае министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в беседе с «РИА Новости» заявил, что регион готовится к режиму угрозы ЧС, так как из-за непогоды в Крыму погибла часть урожая черешни, персика и сливы.
Вместе с тем виноделы Крыма спрогнозировали потерю до 40% урожая из-за частых возвратных заморозков и града весной 2025 года. На полуострове от майских заморозков пострадали 84 га виноградников.
О погоде в мае высказался и научный руководитель Гидрометцентра России. Он тогда сообщил, что первая декада мая в европейской части России станет самой холодной за всю историю наблюдений. По словам эксперта, регион в начале месяца стал «воронкой», притягивающей холодные воздушные массы из Северного Ледовитого океана. Власти ряда областей ввели режим ЧС в пострадавших районах.
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