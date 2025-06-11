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Военная операция на Украине ,  
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За ночь в России уничтожили 32 украинских беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 июня уничтожили в российских регионах 32 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны были сбиты в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня, уточнило ведомство.

Над территорией Воронежской области уничтожили 16 беспилотников, над Курской — восемь, над Тамбовской — пять, над Ростовской — два. Один дрон был сбит над Черным морем, у побережья Крыма.

Над Калужской областью сбили четыре беспилотника
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Вечером 9 июня средства ПВО уничтожили над Россией 76 дронов ВСУ за два часа, с 21:50 до 23:55 мск.

Над Брянской областью было сбито 46 дронов, над Белгородской — еще 16. Над Крымом уничтожили девять аппаратов, над Орловской и Калужской областями — по два, еще один дрон ВСУ уничтожили над Воронежской областью.

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Плугина Ирина
Минобороны ПВО беспилотники Военная операция на Украине
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