За ночь в России уничтожили 32 украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 июня уничтожили в российских регионах 32 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны были сбиты в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня, уточнило ведомство.
Над территорией Воронежской области уничтожили 16 беспилотников, над Курской — восемь, над Тамбовской — пять, над Ростовской — два. Один дрон был сбит над Черным морем, у побережья Крыма.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
Вечером 9 июня средства ПВО уничтожили над Россией 76 дронов ВСУ за два часа, с 21:50 до 23:55 мск.
Над Брянской областью было сбито 46 дронов, над Белгородской — еще 16. Над Крымом уничтожили девять аппаратов, над Орловской и Калужской областями — по два, еще один дрон ВСУ уничтожили над Воронежской областью.
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