ПВО за два часа сбили 76 беспилотников ВСУ над Россией

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Россией 76 беспилотников Вооруженных сил Украины за два часа, сообщает Минобороны.

Аппараты были сбиты в период с 21:50 мск до 23:55 мск, уточнило военное ведомство.

Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 46, еще 16 сбили над Белгородской областью. Над Крымом российские военные перехватили девять аппаратов, а над Орловской и Калужской областями — по два, еще один беспилотник уничтожили над Воронежской областью.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ. Так, в ночь на 8 июня над восемью регионами сбили 61 украинский дрон.