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Военная операция на Украине ,  
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ПВО за два часа сбили 76 беспилотников ВСУ над Россией

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Россией 76 беспилотников Вооруженных сил Украины за два часа, сообщает Минобороны.

Аппараты были сбиты в период с 21:50 мск до 23:55 мск, уточнило военное ведомство.

Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 46, еще 16 сбили над Белгородской областью. Над Крымом российские военные перехватили девять аппаратов, а над Орловской и Калужской областями — по два, еще один беспилотник уничтожили над Воронежской областью.

Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море двух беспилотных катеров
Политика
Фото:Евгений Малолетка / AP / ТАСС

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ. Так, в ночь на 8 июня над восемью регионами сбили 61 украинский дрон.

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Полина Харчевникова
беспилотники Минобороны ВСУ Россия
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