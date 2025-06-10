Трамп назвал Грету Тунберг «странной сердитой личностью» и дал ей совет
Президент США Дональд Трамп посоветовал шведской экоактивистке Грете Тунберг пойти на курсы по управлению гневом. Он сделал это заявление, отвечая на вопросы репортеров, которые попросили его прокомментировать ситуацию с задержанием экоактивистки, передает Newsweek.
«Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — сказал Трамп.
Политик добавил, что у Израиля «и без похищения Греты Тунберг проблем достаточно», и переспросил, действительно ли она назвала свое задержание похищением. «Да, сэр», — сказал журналист, на что Трамп покачал головой.
Задержание Тунберг произошло в ночь на 9 июня, когда она вместе со сторонниками направлялась на яхте Madleen в сектор Газа. Задержание провел израильский спецназ. Активисты сообщали, что хотели доставить в анклав символическую гумпомощь, включая детское питание и средства личной гигиены.
«Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее», — заявила Тунберг после задержания.
Израиль решил депортировать задержанных. «Что касается помощи, то на яхте был скудный груз, но, конечно, он будет отправлен в Газу», — рассказали в израильском правительстве и назвали судно с задержанным «яхтой для селфи».
В 2019 году Тунберг посоветовала Трампу «прислушаться к науке» насчет изменения климата и выразила уверенность, что тот этого не делает. В том же году в интернете стала вирусной видеозапись, на которой экоактивистка сердито смотрит на Трампа, выступающего в ООН. Когда по итогам 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года, президент США назвал это нелепым: «Грете нужно поработать над управлением гневом, а затем посмотреть старый добрый фильм вместе с другом».
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