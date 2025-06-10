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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал Грету Тунберг «странной сердитой личностью» и дал ей совет

Трамп назвал Грету Тунберг странной и посоветовал курсы управления гневом
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Грете Тунберг следует научиться управлять гневом, считает Трамп. Он назвал ее молодой и сердитой. Шесть лет назад экоактивистка порекомендовала президенту США заняться изучением научной информации насчет изменения климата
Грета Тунберг
Грета Тунберг (Фото: Marc Piscotty / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп посоветовал шведской экоактивистке Грете Тунберг пойти на курсы по управлению гневом. Он сделал это заявление, отвечая на вопросы репортеров, которые попросили его прокомментировать ситуацию с задержанием экоактивистки, передает Newsweek.

«Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — сказал Трамп.

Политик добавил, что у Израиля «и без похищения Греты Тунберг проблем достаточно», и переспросил, действительно ли она назвала свое задержание похищением. «Да, сэр», — сказал журналист, на что Трамп покачал головой.

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Политика
Экипаж судна&nbsp;Madleen

Задержание Тунберг произошло в ночь на 9 июня, когда она вместе со сторонниками направлялась на яхте Madleen в сектор Газа. Задержание провел израильский спецназ. Активисты сообщали, что хотели доставить в анклав символическую гумпомощь, включая детское питание и средства личной гигиены.

«Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее», — заявила Тунберг после задержания.

Израиль решил депортировать задержанных. «Что касается помощи, то на яхте был скудный груз, но, конечно, он будет отправлен в Газу», — рассказали в израильском правительстве и назвали судно с задержанным «яхтой для селфи».

В 2019 году Тунберг посоветовала Трампу «прислушаться к науке» насчет изменения климата и выразила уверенность, что тот этого не делает. В том же году в интернете стала вирусной видеозапись, на которой экоактивистка сердито смотрит на Трампа, выступающего в ООН. Когда по итогам 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года, президент США назвал это нелепым: «Грете нужно поработать над управлением гневом, а затем посмотреть старый добрый фильм вместе с другом».

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Дональд Трамп Грета Тунберг США
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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