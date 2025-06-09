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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны сообщили об уничтожении 24 дронов за два часа

Сюжет
Военная операция на Украине

Вечером 8 июня в российских регионах силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

Дроны уничтожили в период с 22:00 до 00:00 мск, уточнили в ведомстве.

17 БПЛА перехватили над Воронежской областью, семь — над Белгородской.

Российские военные уничтожили 61 беспилотник над восемью регионами
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В ночь на 8 июня средства ПВО перехватили 61 украинский дрон самолетного типа над регионами России. Беспилотники сбили в период с 23:00 по 7:30 по мск.

Позднее в военном ведомстве сообщили об уничтожении еще трех беспилотников над Тульской, Белгородской и Брянской областями.

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