В Минобороны сообщили об уничтожении 24 дронов за два часа
Вечером 8 июня в российских регионах силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
Дроны уничтожили в период с 22:00 до 00:00 мск, уточнили в ведомстве.
17 БПЛА перехватили над Воронежской областью, семь — над Белгородской.
В ночь на 8 июня средства ПВО перехватили 61 украинский дрон самолетного типа над регионами России. Беспилотники сбили в период с 23:00 по 7:30 по мск.
Позднее в военном ведомстве сообщили об уничтожении еще трех беспилотников над Тульской, Белгородской и Брянской областями.
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