В Воронежской области из-за атаки БПЛА был поврежден газопровод

В ночь на 9 июня в Воронежской области в восьми муниципалитетах уничтожили более 25 беспилотников, сообщил губернатора региона Александр Гусев.

«Пострадавших нет. На востоке региона в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава. Пожар уже потушен. В том же городском округе обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)», — сообщил он.

Кроме того, повреждения получили жилой дом и автомобиль, добавил Гусев.

В области продолжает действовать опасность атаки беспилотников. Такой режим в ночь на 9 июня объявляли в по меньшей мере десяти российских регионах.

Минобороны сообщило, что прошедшей ночью были уничтожены 49 дронов в семи субъектах. По 13 над Курской и Нижегородской областями, по девять — над Воронежской и Орловской; по два — над Брянской и Чувашией и один — над Белгородской областью.