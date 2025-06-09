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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области из-за атаки БПЛА был поврежден газопровод

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 9 июня в Воронежской области в восьми муниципалитетах уничтожили более 25 беспилотников, сообщил губернатора региона Александр Гусев.

«Пострадавших нет. На востоке региона в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава. Пожар уже потушен. В том же городском округе обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)», — сообщил он.

Кроме того, повреждения получили жилой дом и автомобиль, добавил Гусев.

В области продолжает действовать опасность атаки беспилотников. Такой режим в ночь на 9 июня объявляли в по меньшей мере десяти российских регионах.

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Фото:сайт "АБС Электро"

Минобороны сообщило, что прошедшей ночью были уничтожены 49 дронов в семи субъектах. По 13 над Курской и Нижегородской областями, по девять — над Воронежской и Орловской; по два — над Брянской и Чувашией и один — над Белгородской областью.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Воронежская область Александр Гусев газопровод беспилотники
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