FT узнала о планах Meta инвестировать $15 млрд в стартап Scale AI

Компания Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) планирует вложить около $15 млрд в стартап Scale AI, занимающийся разметкой данных для обучения нейросетей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Сделка предусматривает приобретение 49% компании и оценивает весь бизнес примерно в $28 млрд.

По данным издания, инвестиция станет одной из крупнейших в области искусственного интеллекта (ИИ) и направлена на усиление позиций Meta в конкуренции с компаниями OpenAI, Google и Anthropic, которые активно развивают собственные продвинутые ИИ-модели.

Как отмечает FT, в рамках сделки Meta также рассчитывает привлечь к работе сооснователя Scale AI Александра Ванга и ключевых специалистов стартапа. Ванг должен войти в состав новой лаборатории Meta, целью которой является разработка систем «сверхразума».

«Мы строим лабораторию суперинтеллекта, чтобы превзойти всех», — сообщил один из источников FT.

Scale специализируется на ручной разметке обучающих данных и уже сотрудничает с компаниями, разрабатывающими автономные технологии и генеративные ИИ-модели.

Ранее о создании Марком Цукербергом команды разработчиков ИИ — «сверхразума» сообщали источники Bloomberg и The New York Times. По данным источников, глава Meta лично формирует команду из порядка 50 специалистов для работы над проектом по созданию искусственного интеллекта общего назначения.

Новый ИИ-отдел размещен в штаб-квартире компании в Менло-Парке (Калифорния), где для участников проекта выделены рабочие места недалеко от офиса Цукерберга. Он также участвует в собеседованиях и контролирует процесс подбора персонала через групповой чат мессенджера WhatsApp.