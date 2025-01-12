Цукерберг упрекнул Apple, так как она давно не изобретала ничего великого

Стив Джобс с iPhone 1 (Фото: Koichi Mitsui / AFLO / Global Look Press)

Компания Apple после изобретения iPhone ее основателем Стивом Джобсом не представила других инновационных разработок, хотя прошло уже почти 20 лет, заявил глава Meta (компания-владелец Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг, передает CNBC.

«Они действительно не изобрели ничего великого за последнее время. Это выглядит так, что Стив Джобс изобрел iPhone, а теперь они просто сидят на этом 20 лет спустя», — сказал он.

Презентация первого iPhone в США состоялась в начале 2007 года, в том же году стартовали продажи. Джобс говорил, что Apple с помощью этого устройства «собирается переизобрести телефон». В этом году планируется выпуск iPhone 17.

Глава Meta отметил, что новые модели iPhone не являются значительно улучшенными версиями предыдущих, что сказывается на продажах. Поэтому компания старается зарабатывать другими способами — например, 30% налогом с разработчиков или принуждением людей к покупке аксессуаров для iPhone, а эти устройства «основательно ограничили возможность для кого-либо еще создавать что-то, что может подключаться к iPhone таким же образом».

По словам Цукерберга, появление iPhone, с одной стороны, позволило огромному количеству людей в мире иметь телефоны и делать «довольно удивительные вещи», но при этом Apple на основе этого смогла «установить множество правил», которые «кажутся произвольными».

В декабре The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Apple ищет новые способы ускорить рост на фоне падения некоторых доходов: в частности, продажи iPhone снизились, в этой части выручка Apple выросла менее чем на 1% в 2024 году. Тем не менее продажи приносят компании около половины общего дохода.

Одним из способов WSJ назвала решение компании сделать новые iPhone тоньше существующих моделей с толщиной 8 мм и выпустить две складные модели. При этом издание приводило данные исследовательской компании TrendForce, согласно которым складные смартфоны, которые уже выпускает, например, Samsung, остаются нишевым товаром: по оценкам, в 2024 году их продажи составили около 1,5% от общего объема рынка.