Цукерберг упрекнул Apple, так как она давно не изобретала ничего великого
Компания Apple после изобретения iPhone ее основателем Стивом Джобсом не представила других инновационных разработок, хотя прошло уже почти 20 лет, заявил глава Meta (компания-владелец Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг, передает CNBC.
«Они действительно не изобрели ничего великого за последнее время. Это выглядит так, что Стив Джобс изобрел iPhone, а теперь они просто сидят на этом 20 лет спустя», — сказал он.
Презентация первого iPhone в США состоялась в начале 2007 года, в том же году стартовали продажи. Джобс говорил, что Apple с помощью этого устройства «собирается переизобрести телефон». В этом году планируется выпуск iPhone 17.
Глава Meta отметил, что новые модели iPhone не являются значительно улучшенными версиями предыдущих, что сказывается на продажах. Поэтому компания старается зарабатывать другими способами — например, 30% налогом с разработчиков или принуждением людей к покупке аксессуаров для iPhone, а эти устройства «основательно ограничили возможность для кого-либо еще создавать что-то, что может подключаться к iPhone таким же образом».
По словам Цукерберга, появление iPhone, с одной стороны, позволило огромному количеству людей в мире иметь телефоны и делать «довольно удивительные вещи», но при этом Apple на основе этого смогла «установить множество правил», которые «кажутся произвольными».
В декабре The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Apple ищет новые способы ускорить рост на фоне падения некоторых доходов: в частности, продажи iPhone снизились, в этой части выручка Apple выросла менее чем на 1% в 2024 году. Тем не менее продажи приносят компании около половины общего дохода.
Одним из способов WSJ назвала решение компании сделать новые iPhone тоньше существующих моделей с толщиной 8 мм и выпустить две складные модели. При этом издание приводило данные исследовательской компании TrendForce, согласно которым складные смартфоны, которые уже выпускает, например, Samsung, остаются нишевым товаром: по оценкам, в 2024 году их продажи составили около 1,5% от общего объема рынка.
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