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Политика ,  
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Экс-президента Аргентины пожизненно лишили права занимать госдолжности

Верховный суд Аргентины подтвердил обвинительный приговор по делу о коррупции в отношении экс-президента страны Кристины Киршнер, сообщает телеканал TN. Решение было принято единогласно тремя судьями. 

В декабре 2022 года федеральный суд Аргентины приговорил Киршнер к шести годам тюрьмы и пожизненно лишил ее права занимать госдолжности.

Согласно решению Верховного суда, Киршнер не сможет участвовать в выборах и занимать должности в законодательных органах, включая провинцию Буэнос-Айрес, где она планировала баллотироваться. Ей предоставлена возможность обратиться с просьбой о домашнем аресте.

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Экс-президент Аргентины была признана виновной в незаконном сговоре и мошенническом управлении в деле, связанном с нецелевым использованием бюджетных средств, выделенных на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус.

Расследование велось с 2019 года после публикации дневников водителя замминистра планирования, в которых содержались данные о многомиллионных взятках ведомства от строительных компаний во время президентского срока Киршнер, занимавшей пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год. В ходе следствия было допрошено 114 свидетелей, включая экс-президента и министра экономики.

Ранее Киршнер обвиняли в мошенничестве с Центральным банком и препятствовании расследованию теракта 1994 года в Буэнос-Айресе.

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