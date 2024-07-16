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Политика ,  
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Президент Аргентины распустил разведку, обвинив ее во «внутренней слежке»

Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Президент Аргентины Хавьер Милей распустил Федеральное разведывательное агентство и создал вместо него новое ведомство. Об этом сообщает администрация главы государства в соцсети X.

В пресс-службе отметили, что проведенный в агентстве аудит показал, что оно в последнее время занималось не защитой населения, а внутренней слежкой и «политическим и идеологическим преследованием».

Новое ведомство получило название Государственный разведывательный секретариат. Под его управлением находятся четыре агентства:

  • Аргентинская служба разведки, которая будет собирать информацию для «предотвращения угроз для страны»;
  • Агентство национальной безопасности, созданное для предотвращения «серьезных федеральных преступлений» и угроз со стороны преступных и террористических организаций;
  • Федеральное агентство кибербезопасности, которое сосредоточится на защите IT-инфраструктуры;
  • Отдел внутренних дел, который будет заниматься аудитом других вышеупомянутых ведомств.

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Федеральное разведывательное агентство появилось в 2015 году, заменив Секретариат разведки страны. Реформа произошла на фоне гибели прокурора Альберто Нисмана, который обвинил президента Кристину Киршнер и главу МИДа Эктора Тимермана в препятствовании расследованию теракта в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году. Он утверждал, что первые лица государства пытаются «обеспечить безнаказанность» иранцев, которых подозревают во взрыве. Жертвами теракта стали 85 человек.

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Теги
Аргентина Хавьер Милей разведка
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