Президент Аргентины распустил разведку, обвинив ее во «внутренней слежке»

Хавьер Милей (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Президент Аргентины Хавьер Милей распустил Федеральное разведывательное агентство и создал вместо него новое ведомство. Об этом сообщает администрация главы государства в соцсети X.

В пресс-службе отметили, что проведенный в агентстве аудит показал, что оно в последнее время занималось не защитой населения, а внутренней слежкой и «политическим и идеологическим преследованием».

Новое ведомство получило название Государственный разведывательный секретариат. Под его управлением находятся четыре агентства:

Аргентинская служба разведки, которая будет собирать информацию для «предотвращения угроз для страны»;

Агентство национальной безопасности, созданное для предотвращения «серьезных федеральных преступлений» и угроз со стороны преступных и террористических организаций;

Федеральное агентство кибербезопасности, которое сосредоточится на защите IT-инфраструктуры;

Отдел внутренних дел, который будет заниматься аудитом других вышеупомянутых ведомств.

Федеральное разведывательное агентство появилось в 2015 году, заменив Секретариат разведки страны. Реформа произошла на фоне гибели прокурора Альберто Нисмана, который обвинил президента Кристину Киршнер и главу МИДа Эктора Тимермана в препятствовании расследованию теракта в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году. Он утверждал, что первые лица государства пытаются «обеспечить безнаказанность» иранцев, которых подозревают во взрыве. Жертвами теракта стали 85 человек.