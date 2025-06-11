В «Тамбовском беконе» назвали сомнительным результат проверки Роскачества

Представители ООО «Тамбовский бекон» назвали сомнительными результаты исследования Роскачества, обнаружившего в мясной продукции компании не заявленный в составе каррагинан. Об этом говорится в информационном письме компании (есть у РБК).

Как сообщили в пресс-службе предприятия, каррагинан в производстве не используется, а выявленное количество не оказывает технологического эффекта и не влияет на здоровье.

«Массовая доля обнаруженного каррагинана не может оказать технологическую функцию стабилизатора в готовом продукте и не может привести к негативным последствиям в организме человека», — подчеркнули в компании.

В «Тамбовском беконе» также отметили, что каррагинан был обнаружен лишь в одном из 12 образцов, при этом методика, примененная при анализе, не предназначена для мясной продукции и не отражена в профильном руководстве.

На этом основании предприятие назвало результаты исследования Роскачества сомнительными.

Роскачество накануне проверило 19 торговых мясных полуфабрикатов, произведенных в России. Исследование охватило 162 показателя качества, безопасности, маркировки и органолептики. В результате в продукции нескольких брендов выявлены нарушения.

По результатам исследований Роскачества в купатах торговой марки «Мясницкий ряд» были найдены листерии — бактерии, вызывающие опасные инфекции. В образцах «Останкино» был обнаружен сульфаниламид — противомикробное вещество, содержание которого превысило допустимые нормы. Эксперты отметили, что такие препараты в пищевых продуктах недопустимы.

В шести образцах было зафиксировано превышение по перекисному числу жира, что может свидетельствовать о начале порчи — вероятно, из-за нарушения условий хранения. В ряде образцов также обнаружены кусочки хрящей и плотные включения.

Кроме того, в продукции шести марок, включая был найден незаявленный каррагинан — пищевой загуститель на основе красных морских водорослей, применяемый как стабилизатор текстуры.

Роспотребнадзор направил производителям предостережения о недопустимости нарушений.