Роскачество выявило нарушения у нескольких производителей зефира

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Эксперты выявили нарушения при производстве зефира, выпускаемого под брендами «Белевский зефир» (Тульская область) и «Лянеж» (Санкт-Петербург). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В общей сложности специалисты исследовали 20 торговых марок. Поводом для этого послужила распространенная ранее в СМИ информация о массовом отравлении россиян зефиром.

Согласно исследованию, в микробиологических показателях ряда производителей выявлен ряд нарушений. Так, в продукции «Белевский зефир» (Тульская область) и «Лянеж» (Санкт-Петербург) обнаружено незначительное превышение по показателю «общее количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)».

Бактерии группы кишечной палочки, сальмонелла, дрожжи и плесени в зефире не выявлены. Этим производителям управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Тульской области вынесло предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований изготовителям зефира.

В зефире «Жизель» несоответствий не выявлено.

Как отметили в Роскачестве, производитель торговой марки «Белевский зефир» по итогам рабочего совещания разработал план мероприятий для проведения санитарного режима на предприятии и выработки безопасной продукции для потребителя. Эти меры были полностью выполнены, добавили в Роскачестве.