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Общество ,  
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Роскачество обнаружило в мясных полуфабрикатах патогены и антибиотики

Роскачество провело исследование 19 торговых марок мясных полуфабрикатов для гриля — 11 купатов и 8 колбасок, в ходе которого выявило патогенные микроорганизмы в некоторых образцах. Исследование есть в распоряжении РБК.

Продукция проверялась по 162 показателям качества, безопасности и достоверности маркировке, также проверялись органолептические свойства. Вся продукция произведена на территории России.

Так, в продукции ТМ «Мясницкий ряд» (купаты) обнаружили листерии — патогенные бактерии, вызывающие листериоз.

В купатах ТМ «Останкино» обнаружен сульфаниламид — противомикробный препарат из группы сульфаниламидов, также известный как стрептоцид.

Роскачество отметило, что зачастую в мясной продукции выявляются антибиотики в следовых количествах, однако в данном случае эксперты обнаружили наличие лекарственных препаратов в количестве, недопустимом Техническим регламентом.

Кроме того, в шести образцах выявлено превышение по перекисному числу жира, что свидетельствует о начале порчи продукта. Это может быть связано с нарушением условий хранения продукции, отметили в Роскачестве.

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Общество
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

В продукции шести торговых марок («Ближние горки» — колбаски, «Останкино» — купаты, «Слово мясника» — колбаски, «Ашан» — колбаски, «Мясницкий ряд» — купаты, «Рестория» — купаты) обнаружили не заявленный в составе каррагинан. Также в продукции 6 торговых марок экспертам попадались кусочки хрящей, а в одной — плотные для пережевывания куски.

Каррагинан — это природный гелеобразователь и загуститель, который получают из красных морских водорослей методом экстракции и последующей очистки68. По химической структуре каррагинан представляет собой линейный сульфатированный полисахарид, состоящий из мономеров галактозы и ее производных. Каррагинан обладает уникальной способностью образовывать гели различной плотности и текстуры, связывать воду и стабилизировать эмульсии.

В Роскачестве добавили, что ни в одном из образцов не обнаружено мясо мехобвалки и ДНК кошек, собак и крыс. Масса нетто не соответствует заявленной в купатах торговой марки «Особая коллекция» (ниже заявленной).

Региональные управления Роспотребнадзора объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении указанных производителей.

В конце мая Роскачество провело исследование 20 брендов стиральных порошков. Ведомство изучало соответствие товаров 48 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Проверку прошли все образцы.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Евгений Вахляев
Роскачество Исследование мясо мясная продукция
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