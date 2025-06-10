Глава РФПИ объяснил санкции ЕС недовольством сближением России и США

Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Подготовка санкций Евросоюза против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) обусловлена тем, что Европа стремится к эскалации на Украине и недовольна действиями РФПИ по восстановлению отношений России и США, рассказал РБК глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Высказывания [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен связаны с тем, что Евросоюз хочет продолжения войны на Украине, крайне недоволен деятельностью РФПИ по восстановлению отношений России и США и участием в миротворческих инициативах России», — заявил Дмитриев.

По словам главы фонда, решив ввести санкции, ЕК признает, что РФПИ — «важный канал финансирования проектов модернизации» экономики России. Кроме того, новые ограничения означают, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса, которому «фонд активно оказывает содействие» в стране, подчеркнул Дмитриев.

Ранее фон дер Ляйен рассказала о новом, 18-м пакете санкций против России. Среди организаций, в отношении которых готовятся ограничения, значатся РФПИ и его филиалы, сообщает Reuters.

Кроме того, ЕК предложила странам «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. По словам фон дер Ляйен, рассматривается также возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений.