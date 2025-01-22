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Военная операция на Украине ,  
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Взятого в плен в Курской области наемника из Колумбии арестовали

СК: суд арестовал взятого в плен в Курской области наемника из Колумбии
Сюжет
Военная операция на Украине

Взятого в плен в Курской области наемника из Колумбии арестовали
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Гражданин Колумбии, взятый в плен в районе деревни Александрия в Курской области, арестован по решению суда, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Его обвинили в наемничестве и совершении террористического акта.

Следствие установило, что Пабло Пуэнтес Юоорхэс, получая материальное вознаграждение, принимал участие в вооруженном конфликте на стороне Вооруженных сил Украины. В декабре 2024 года он, вооруженный автоматом и взрывными устройствами, незаконно пересек российскую границу и проник на территорию Курской области.

Целью его действий, по данным следствия, были устрашение местного населения и нанесение значительного материального ущерба, а также дестабилизация работы органов власти.

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Фото:Юрий Машков / ТАСС

Колумбия и Россия в декабре 2024 года договорились о создании рабочей группы для мониторинга ситуации с колумбийскими наемниками в зоне военной операции на Украине, сообщил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо, отметив, что Колумбия отрицательно относится к участию своих граждан в иностранных конфликтах. Колумбийское правительство также направило в парламент законопроект о ратификации конвенции по борьбе с вербовкой наемников.

С июня по декабрь 2024 года в конфликте на Украине погиб 51 гражданин Колумбии, а в боевых действиях продолжают участвовать около 200 колумбийцев.

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Теги
наемники Военная операция на Украине Колумбия
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