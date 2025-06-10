Зеленский после ударов по Киеву и Одессе призвал США и Европу к действиям

Зеленский после удара по Киеву призвал США и Европу к «действиям»

Зеленский сообщил, что ночью 10 июня Киев подвергся одной из самых мощных атак, также удары были нанесены по Одессе, Черниговской и Днепропетровской областям. Он призвал Запад и другие страны отреагировать на ситуацию

Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

США и Европа после российских ударов по Украине в ночь на 10 июня должны заставить Россию пойти на мир, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, ночью «был один из самых мощных ударов по Киеву», также были атакованы Одесса, Днепропетровская и Черниговская области. Использовались дроны и ракеты.

«Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары стало не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, у которой есть сила, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, у которой нет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других стран мира, которые призывали к дипломатии и прекращению войны и которые Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира», — отметил Зеленский.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Атаки прошедшей ночью ведомство пока не комментировало.

В ночь на 9 июня, как сообщало министерство, российские силы нанесли массированный удар с использованием высокоточного оружия и беспилотников по аэродрому базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области. Удар был назван одним из ответных на украинские атаки по российским военным аэродромам 1 июня.

Также были атакованы предприятия по производству вооружения и военной техники, цеха сборки ударных дронов, склады боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что после атак в Киеве и Одессе было зафиксировано 19 пожаров, четыре из них по состоянию на 9:00 еще тушили. В Киеве пострадали четыре человека, в Одессе двое погибли и девять получили ранения.

Глава Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал о двух пострадавших, столько же ранены в Днепропетровской области, рассказал губернатор Сергей Лысак.