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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области женщина пострадала при ударе БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области, в поселке Пролетарский, в результате удара украинского беспилотника по торговому объекту пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи ее переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

В результате удара БПЛА, помимо здания торгового объекта, повреждены пять транспортных средств.

Ранее Гладков рассказал об обстреле ВСУ города Шебекино. В результате ранен мирный житель, его доставили в городскую больницу. Восемь домов получили повреждения.

Еще один удар ВСУ пришелся на минимаркет на заправке в Белгороде, здание обрушилось. Погиб один человек, еще четырех госпитализировали.

В ночь на 10 июня над Белгородской областью сбили несколько украинских БПЛА, обломки одного из них упали в столице региона.

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Персоны
Полина Минаева
атака дронов Белгородская область Вячеслав Гладков БПЛА
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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