В Белгородской области женщина пострадала при ударе БПЛА
В Белгородской области, в поселке Пролетарский, в результате удара украинского беспилотника по торговому объекту пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи ее переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
В результате удара БПЛА, помимо здания торгового объекта, повреждены пять транспортных средств.
Ранее Гладков рассказал об обстреле ВСУ города Шебекино. В результате ранен мирный житель, его доставили в городскую больницу. Восемь домов получили повреждения.
Еще один удар ВСУ пришелся на минимаркет на заправке в Белгороде, здание обрушилось. Погиб один человек, еще четырех госпитализировали.
В ночь на 10 июня над Белгородской областью сбили несколько украинских БПЛА, обломки одного из них упали в столице региона.
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