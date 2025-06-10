В Белгородской области женщина пострадала при ударе БПЛА

Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области, в поселке Пролетарский, в результате удара украинского беспилотника по торговому объекту пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи ее переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате удара БПЛА, помимо здания торгового объекта, повреждены пять транспортных средств.

Ранее Гладков рассказал об обстреле ВСУ города Шебекино. В результате ранен мирный житель, его доставили в городскую больницу. Восемь домов получили повреждения.

Еще один удар ВСУ пришелся на минимаркет на заправке в Белгороде, здание обрушилось. Погиб один человек, еще четырех госпитализировали.

В ночь на 10 июня над Белгородской областью сбили несколько украинских БПЛА, обломки одного из них упали в столице региона.