Убийцу скейтера в Москве приговорили к 24 годам заключения
Московский городской суд приговорил 36-летнего Андрея Демина, обвиняемого в убийстве скейтера Константина Балишанского в Москве в июне 2024 года, к 24 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Демина приговорили к отбыванию наказания в течение первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее приговорить Демина к 24 годам лишения свободы на прениях сторон просил прокурор Москвы Максим Жук.
Демина признали виновным по п. «е» ч. 2 ст. 105 — убийство, совершенное общеопасным способом, ч. 1 ст. 222 — незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, ч. 1 ст. 223 — незаконное изготовление огнестрельного оружия и ст. 317 — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа Уголовного кодекса.
Также удовлетворен гражданский иск отца погибшего на общую сумму 5 млн руб.
По данным следствия, 6 июня 2024 года Демин, испытывая личную неприязнь к Балишанскому, подкараулил его около дома на улице Алексея Свиридова и выстрелил в него из самодельного пистолета, нанеся не менее семи ранений в голову, грудь и шею. Потерпевший скончался на месте.
После убийства Демин скрылся, но позже сотрудники правоохранительных органов нашли его на улице Матвеевской. В ответ на законные требования сотрудников полиции Демин открыл огонь из автомата с коллиматорным прицелом, сделав два прицельных выстрела в полицейских, однако не смог попасть в них.
Позже Замоскворецкий суд Москвы арестовал Демина. В суде он признал вину в убийстве, но отказался признать вину в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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