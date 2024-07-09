Обвиняемого в убийстве скейтера на западе Москвы поместили под арест

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве скейтера Константина Балишанского, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

С соответствующим ходатайством в суд выходил следователь. Ранее мужчина находился под усиленной охраной в больнице из-за ранений, полученных в перестрелке с полицией.

По данным столичного СК, в ходе допроса обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что с 2019 года планировал совершить убийство своего знакомого Балишанского на почве личных неприязненных отношений.

Прокуратура также сообщила, что фигурант в судебном заседании заявил, что против ходатайства не возражает. Вину в убийстве он признал, в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов — нет.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По данным следствия, утром 6 июня 2024 года мужчина открыл стрельбу на улице Алексея Свиридова в Москве. Злоумышленник не менее пяти раз выстрелил из огнестрельного автоматического оружия АКС-74У в 34-летнего мужчину — своего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Стрелок попытался скрыться и был задержан, хотя оказал вооруженное сопротивление.

По сведениям Shot, обвиняемый — 35-летний Андрей Демин. RT сообщал, что Балишанский входил в команду Nike SB, которая набирала лучших скейтеров по всему миру, и был топовым скейтером российского подразделения команды.