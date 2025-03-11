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Общество ,  
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В лесу в Псковской области нашли тело новорожденного в женской сумке

Фото: СУ СК России по Псковской области
Фото: СУ СК России по Псковской области

В Себежском районе Псковской области в лесном массиве нашли тело новорожденного ребенка в женской сумке, сообщило региональное следственное управление в своем телеграм-канале.

«В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в районе деревни Рудня Себежского района тела новорожденного ребенка в женской сумке», — говорится в сообщении.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК — убийство малолетнего, предполагающей максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ведомстве добавили, что следователями проверяются все возможные версии произошедшего.

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Теги
Псковская область убийство Следственный комитет
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