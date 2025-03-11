В лесу в Псковской области нашли тело новорожденного в женской сумке

Фото: СУ СК России по Псковской области

В Себежском районе Псковской области в лесном массиве нашли тело новорожденного ребенка в женской сумке, сообщило региональное следственное управление в своем телеграм-канале.

«В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве в районе деревни Рудня Себежского района тела новорожденного ребенка в женской сумке», — говорится в сообщении.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК — убийство малолетнего, предполагающей максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ведомстве добавили, что следователями проверяются все возможные версии произошедшего.