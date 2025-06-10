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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ опубликовало кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Сухуми

Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ опубликовало кадры задержания россиянина, готовившего теракт в Сухуми
Video

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса россиянина, работавшего в аэропорту города Сухуми в Абхазии. По данным ведомства, мужчина сотрудничал с украинской разведкой и готовил теракт.

На записи видно, как сотрудники ФСБ входят в помещение аэропорта, где работал мужчина, задерживают подозреваемого и выводят его к служебной машине.

На кадрах допроса мужчина признается, что в марте 2025 года с ним в Telegram связался неизвестный. Он сообщил, что нашел его в группах «антивоенной и антироссийской направленности» и предложил ему «совместно бороться с режимом». Мужчина согласился и инициативно предложил совершить подрыв на VIP-парковке аэропорта города Сухуми.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Общество

ФСБ регулярно публикует видео задержаний людей, которых подозревают в подготовке терактов.

9 июня ведомство поделилось кадрами допроса двух мужчин, которые планировали совершить диверсию на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Московского региона.

Задержанные рассказали, что по указанию куратора из Украины устроились на работу на оборонный завод, чтобы вести разведывательную и диверсионную деятельность. Сначала они собирали информацию, проводили разведку инженерных коммуникаций и фиксировали номера автомобилей сотрудников завода, а затем им было поручено совершить взрыв.

Мужчин задержали, когда они пытались пронести самодельное взрывное устройство на территорию предприятия.

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Теги
Александра Озерова
ФСБ задержание теракт Сухуми Абхазия диверсия
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