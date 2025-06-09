ФСБ показала кадры допроса мужчин, готовивших взрывы на предприятии ОПК
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео допроса двух мужчин, которые планировали совершить диверсию на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Московского региона.
Задержанные рассказали, что вышли на связь с украинской организацией, запрещенной в России, но не уточнили ее название. По указанию куратора они устроились на работу на оборонный завод, чтобы вести разведывательную и диверсионную деятельность. Сначала они собирали информацию, проводили разведку инженерных коммуникаций и фиксировали номера автомобилей сотрудников, затем им было поручено совершить взрыв.
Подозреваемые рассказали, что взяли уже подготовленные самодельные взрывные устройства, замаскированные под пауэрбанки и готовились совершить диверсию. Один из мужчин был задержан сразу после того, как доставил бомбы, а второго остановили на входе в оборонное предприятие. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Сотрудники спецслужб регулярно сообщают о задержании граждан, готовящих диверсии на территории России.
Так, 3 июня 2025 года в Крыму задержали мужчину, который изготовил самодельную бомбу для совершения терактов на территории Крыма. Он получил компоненты взрывчатки, изготовил бомбу и спрятал взрывное устройство на одном из кладбищ в Севастополе. Подозреваемого отправили под арест, ему грозит наказание вплоть до пожизненного.
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