ФСБ показала кадры допроса мужчин, готовивших взрывы на предприятии ОПК

Video

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео допроса двух мужчин, которые планировали совершить диверсию на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Московского региона.

Задержанные рассказали, что вышли на связь с украинской организацией, запрещенной в России, но не уточнили ее название. По указанию куратора они устроились на работу на оборонный завод, чтобы вести разведывательную и диверсионную деятельность. Сначала они собирали информацию, проводили разведку инженерных коммуникаций и фиксировали номера автомобилей сотрудников, затем им было поручено совершить взрыв.

Подозреваемые рассказали, что взяли уже подготовленные самодельные взрывные устройства, замаскированные под пауэрбанки и готовились совершить диверсию. Один из мужчин был задержан сразу после того, как доставил бомбы, а второго остановили на входе в оборонное предприятие. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Сотрудники спецслужб регулярно сообщают о задержании граждан, готовящих диверсии на территории России.

Так, 3 июня 2025 года в Крыму задержали мужчину, который изготовил самодельную бомбу для совершения терактов на территории Крыма. Он получил компоненты взрывчатки, изготовил бомбу и спрятал взрывное устройство на одном из кладбищ в Севастополе. Подозреваемого отправили под арест, ему грозит наказание вплоть до пожизненного.