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ФСБ показала кадры допроса мужчин, готовивших взрывы на предприятии ОПК

ФСБ показала кадры допроса мужчин, готовивших взрывы на предприятии ОПК
Video

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео допроса двух мужчин, которые планировали совершить диверсию на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса Московского региона.

Задержанные рассказали, что вышли на связь с украинской организацией, запрещенной в России, но не уточнили ее название. По указанию куратора они устроились на работу на оборонный завод, чтобы вести разведывательную и диверсионную деятельность. Сначала они собирали информацию, проводили разведку инженерных коммуникаций и фиксировали номера автомобилей сотрудников, затем им было поручено совершить взрыв.

Подозреваемые рассказали, что взяли уже подготовленные самодельные взрывные устройства, замаскированные под пауэрбанки и готовились совершить диверсию. Один из мужчин был задержан сразу после того, как доставил бомбы, а второго остановили на входе в оборонное предприятие. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на московском заводе ОПК
Политика
Фото:Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники спецслужб регулярно сообщают о задержании граждан, готовящих диверсии на территории России.

Так, 3 июня 2025 года в Крыму задержали мужчину, который изготовил самодельную бомбу для совершения терактов на территории Крыма. Он получил компоненты взрывчатки, изготовил бомбу и спрятал взрывное устройство на одном из кладбищ в Севастополе. Подозреваемого отправили под арест, ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

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Александра Озерова
диверсия ФСБ ОПК допрос Москва
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