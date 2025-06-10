В Госдуме попросили МВД проверить продажу мороженого с таурином

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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на продажу несовершеннолетним мороженого, содержащего кофеин и таурин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

«Несмотря на установленную маркировку производителя «18+», не во всех случаях продавцы требуют документального подтверждения возраста покупателя при продаже такого «энергетического мороженого». <...> Прошу Вас обратить внимание на изложенную проблему», — сказано в обращении.

Лантратова также попросила главу МВД ужесточить контроль для предотвращения подобных нарушений.

Госдума 22 мая приняла закон, устанавливающий штрафы за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. В соответствии с законом, для граждан они составят до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб.

Запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним по всей территории России вступил в силу 1 марта. Он распространяется на продукцию, содержащую тонизирующие вещества в достаточной концентрации для достижения стимулирующего эффекта.

Ограничения не распространяются на чай, кофе и напитки на их основе. В соответствии с законом, продавцы вправе требовать подтверждающие возраст документы у покупателей, также запрещена реализация упаковок объемом более 500 мл.



Кроме того, энергетики нельзя продавать вблизи школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта, а также на массовых мероприятиях.