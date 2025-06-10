Аэропорт Нижнекамска закрывали для полетов второй раз за день

Фото: begishevo / VK

Аэропорт Нижнекамска утром 11 июня приостанавливал прием и отправку рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.



«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево)», — говорится в сообщении.



Сообщение о введении ограничений появилось в 11:30 мск. В 11:40 мск Кореняко сообщил об их отмене.

Ранее об ограничениях в работе аэропорта Нижнекамска Роавиация сообщила в 04:55 мск, сообщение об их отмене появилось в 09:20 мск.

Расстояние от Нижнекамска до границы с Украиной составляет примерно 1,2 тыс. км.

В ночь на 10 июня приостанавливали работу также аэропорты Ижевска, Казани, Кирова, Саратова, Самары и Тамбова. Кроме того, ограничения были введены во всех четырех московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.Около трех часов (с 05:00 до 08:00 мск) ограничения на прием и отправку воздушных судов действовали в петербургском аэропорту Пулково.

Минобороны сообщило, что в период с 21:50 мск 9 июня по 05:50 мск 10 июня средства ПВО сбили над территорией России 102 украинских беспилотника.