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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Нижнекамска закрывали для полетов второй раз за день

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: begishevo / VK
Фото: begishevo / VK

Аэропорт Нижнекамска утром 11 июня приостанавливал прием и отправку рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево)», — говорится в сообщении.

Сообщение о введении ограничений появилось в 11:30 мск. В 11:40 мск Кореняко сообщил об их отмене.

Ранее об ограничениях в работе аэропорта Нижнекамска Роавиация сообщила в 04:55 мск, сообщение об их отмене появилось в 09:20 мск.

Расстояние от Нижнекамска до границы с Украиной составляет примерно 1,2 тыс. км.

Аэропорты Казани, Ижевска и Кирова возобновили работу
Политика
Фото:Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

В ночь на 10 июня приостанавливали работу также аэропорты Ижевска, Казани, Кирова, Саратова, Самары и Тамбова. Кроме того, ограничения были введены во всех четырех московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

Около трех часов (с 05:00 до 08:00 мск) ограничения на прием и отправку воздушных судов действовали в петербургском аэропорту Пулково.

Минобороны сообщило, что в период с 21:50 мск 9 июня по 05:50 мск 10 июня средства ПВО сбили над территорией России 102 украинских беспилотника.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине аэропорты Нижнекамск Росавиация
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