Аэропорты Казани, Ижевска и Кирова возобновили работу

В аэропортах Казани, Ижевска, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

О введении ограничений в аэропортах Кирова и Ижевска Росавиация сообщила в 06:12 мск, в аэропорту Нижнекамска — в 04:55 мск, в аэропорту Казани — в 03:35 мск.

Также в ночь на 10 июня приостанавливали работу все четыре столичных аэропорта: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

Также ограничения вводили в петербургском аэропорту Пулково и аэропортах Тамбова, Саратова и Самары.

Ранее Минобороны сообщило, что в период с 21:50 мск 9 июня по 05:50 мск 10 июня средства ПВО сбили над территорией России 102 украинских беспилотника.