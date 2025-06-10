Аэропорты Казани, Ижевска и Кирова возобновили работу
В аэропортах Казани, Ижевска, Кирова и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
О введении ограничений в аэропортах Кирова и Ижевска Росавиация сообщила в 06:12 мск, в аэропорту Нижнекамска — в 04:55 мск, в аэропорту Казани — в 03:35 мск.
Также в ночь на 10 июня приостанавливали работу все четыре столичных аэропорта: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.
Также ограничения вводили в петербургском аэропорту Пулково и аэропортах Тамбова, Саратова и Самары.
Ранее Минобороны сообщило, что в период с 21:50 мск 9 июня по 05:50 мск 10 июня средства ПВО сбили над территорией России 102 украинских беспилотника.
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