В Главном клиническом госпитале МВД пациентов эвакуировали из-за дыма
В здании на территории Главного клинического госпиталя МВД России в Москве произошло задымление, больных и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что причиной задымления стало короткое замыкание в блоке бесперебойного питания. По словам Волк, задымление было оперативно ликвидировано, подача электроэнергии возобновлена.
«Медицинский персонал оперативно отреагировал на случившееся. Был вызван пожарный расчет и организована эвакуация больных. Пострадавших нет. В данный момент задымление ликвидировано, электроснабжение отделения восстановлено», — написала представитель МВД.
Из-за задымления эвакуировали 300 пациентов и 170 сотрудников учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
8 июня два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе в Москве.
Возгорание началось на третьем этаже здания: огонь охватил оборудование и личные вещи. Спасатели эвакуировали 33 человека с верхних этажей.
Предварительной причиной пожара следственный комитет назвал короткое замыкание.
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