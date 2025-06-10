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В Главном клиническом госпитале МВД пациентов эвакуировали из-за дыма

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В здании на территории Главного клинического госпиталя МВД России в Москве произошло задымление, больных и сотрудников эвакуировали. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что причиной задымления стало короткое замыкание в блоке бесперебойного питания. По словам Волк, задымление было оперативно ликвидировано, подача электроэнергии возобновлена.

«Медицинский персонал оперативно отреагировал на случившееся. Был вызван пожарный расчет и организована эвакуация больных. Пострадавших нет. В данный момент задымление ликвидировано, электроснабжение отделения восстановлено», — написала представитель МВД.

Из-за задымления эвакуировали 300 пациентов и 170 сотрудников учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Возгорание началось на третьем этаже здания: огонь охватил оборудование и личные вещи. Спасатели эвакуировали 33 человека с верхних этажей.

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Александра Озерова
Ирина Волк МВД короткое замыкание задымление эвакуация Москва
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