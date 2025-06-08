СК назвал предварительную причину пожара в Москве, где погибли двое
Предварительной причиной пожара на складе в Москве, повлекшего за собой гибель двух человек, стало короткое замыкание проводки. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба СК.
«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении. По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.
В ближайшее время ведомство проведет ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую.
Сегодня, 8 июня, при пожаре на складе на улице Пермская в Москве погибли два человека. Ранее МЧС сообщало об одном погибшем и одном пострадавшем.
Пожар начался на третьем этаже складского комплекса, где загорелись оборудование и личные вещи. С верхних этажей здания эвакуировали 33 человека.
В тушении пожара были задействованы 20 пожарных и 7 единиц техники. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 30 кв.м.
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