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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий выложил новый список погибших военных, которых не забрал Киев

Балицкий выложил новый список из 30 погибших военных ВСУ, которых не забрал Киев
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выложил в телеграм-канале третью часть списка идентифицированных тел украинских военных, от которых, по его словам, в Киеве отказались, чтобы скрыть потери и не выплачивать компенсации семьям.

В списке в этот раз 30 фамилий. Напротив каждой указаны дата рождения, название документа, удостоверяющего личность, и место гибели.

Глава Запорожской области начал публиковать списки погибших солдат ВСУ с прошлой субботы, 7 июня. Первый раз он обнародовал имена 97 человек. «Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших», — написал Балицкий.

Продолжение списка с 91 фамилией он выложил в телеграм-канале в понедельник, 9 июня. Он сопроводил список пояснением, что «родственники пропавших без вести благодарны за публикацию данных».

Обменяться телами погибших военных в формате «6000 на 6000» Россия и Украина договорились на втором раунде прямых переговоров в Стамбуле 2 июня.

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7 июня помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что в район обмена доставлено 1212 тел украинских военнослужащих. Киев не забрал тела — Минобороны России сообщило, что Украина неожиданно отложила обмен на неопределенный срок.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что конкретная дата согласована не была. Действия России по началу возврата тел военных Киев назвал односторонними.

Последний раз Москва и Киев обменялись телами погибших военных 16 мая по итогам первого раунда переговоров в Стамбуле. Тогда Киев получил тела 909 военных, а Россия — 34.

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Денис Малышев
Военная операция на Украине Евгений Балицкий обмен телами ВСУ
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