Минобороны сообщило о доставке первой партии тел для передачи Украине

1212 тел украинских военных доставили в район обмена, через час туда выедут репатриационные поезда с остальными телами, сообщил Зорин. По его словам, Украина не подтвердила их получение. В Киеве говорили, что дата не согласована

Video

Первая партия из 1212 тел погибших украинских военнослужащих доставлена в район обмена, Россия ждет подтверждения от Украины, что их передача состоится, сообщил журналистам первый замглавы управления информации Генштаба Вооруженных сил и член российской переговорной группы Александр Зорин.

«Это первая партия, это первая часть, это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы украинскими военнослужащими по форме одежды, по району, где они были найдены», — сказал он.

По его словам, через час «начинают двигаться еще репатриационные поезда», в которых также находятся тела военнослужащих. «К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел», — подчеркнул Зорин, добавив, что Москва готова вернуть Киеву более 6 тыс. тел погибших военных.

Как передают «РИА Новости» и ТАСС, фуры-рефрижераторы с телами украинских солдат приехали в Брянскую область, откуда ведут репортажи журналисты, в том числе из Италии, Франции, Германии и латиноамериканских стран.

Накануне помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сообщал о прибытии 1212 тел украинских солдат в район обмена и переносе Украиной их приема. Позднее список части погибших военных, которых планировали передать Киеву, опубликовал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам Мединского, Москва также предоставила список из 640 военнопленных для обмена, однако и его сроки изменились. «Причины называются разные, и довольно странные», — сказал глава российской делегации. Как уточнил замглавы Минобороны Александр Фомин, Россия заранее уведомила о готовности начать передачу тел на этой неделе и не получила согласие Украины.

Эти договоренности были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших военных 16 мая. Тогда Киев получил тела 909 солдат, а Россия — 34. Последний обмен пленными по формуле «1000 на 1000» состоялся по итогам первого раунда переговоров, прошедших в Стамбуле 16 мая.

В украинском координационном штабе подтверждали получение от Москвы списков на обмен военнопленными, но заявляли, что они «не соответствуют согласованному подходу». В Киеве также утверждали, что дата передачи тел погибших солдат не согласована, и Россия действовала в одностороннем порядке. Би-би-си со ссылкой на представителя штаба Петра Яценко сообщало о переносе обмена пленными и возврата тел на следующую неделю.